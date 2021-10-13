Сутормин высказался о завышенных зарплатах российских футболистов

Полузащитник «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин поделился мнением о высоких зарплатах в российском футболе, передает «Чемпионат.com».

«Поймите, футболист сам себе не выписывает зарплату. Это же согласовывается с клубом. Никто ж не говорит, что легионеры получают много или мало? Все почему-то говорят исключительно про российских футболистов. Дай бог, чтобы каждый в нашей стране получал хорошую зарплату», — заявил футболист.

В матче восьмого тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022 против Словении (2:1) Сутормин вышел на поле с капитанской повязкой. После восьми туров сборная России занимает первое место в группе Н, набрав 19 очков. Второй идет национальная команда Хорватии, которая имеет на два балла меньше. Именно эти сборные в последних двух турах будут сражаться за прямую путевку на чемпионат мира. В ноябре России предстоит провести домашний матч с Кипром и выездной с Хорватией.

«Зенит» идет на первой строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав за десять туров 23 балла.

Ранее сообщалось, что Сутормин поделился мнением о негативном отношении со стороны болельщиков в адрес национальной команды.