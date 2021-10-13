Российский боец получил контракт в UFC

Российский боец ММА Вячеслав Борщев победил на турнире Dana White's Contender Series, в поединке он одолел представителя Шотландии Криса Данкана.

Поединок был завершен уже во втором раунде, когда российский спортсмен нанес точный левый боковой. После такого приема Данкан упал, Борщев хотел добить соперника, однако арбитр был вынужден остановить бой. Тем самым, россиянин одержал досрочную победу.

На счету 29-летнего Борщева пять побед и одно поражение в ММА, у Данкана в активе семь побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Турнир Dana White's Contender Series можно назвать путевкой в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Мероприятие состоит из пяти поединков, за которым следит президент промоушена Дана Уайт. По итогам сражений он объявляет, кто из бойцов получил контракт с UFC.

По итогам своего боя Борщев получил соглашение и теперь будет выступать в Абсолютном бойцовском чемпионате. Ранее спортсмен выступал в кикбоксинге, где выигрывал национальное первенство России, а также становился победителем чемпионатов мира и Европы.