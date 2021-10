Овечкин с супругой снялись в забавном видеоролике

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин снялся в забавном видеоролике вместе с супругой Анастасией Шубской и одноклубником Никласом Бэкстремом.

По сюжету ролика, спортсмены сидят на диваны, а Шубская спрашивает у своего мужа, почему в страховом полисе Овечкина указан Бэкстрем, а не она.

«Если со мной что-то случится, кому Бэки будет отдавать шайбу? Его результативность в большинстве может снизиться. Как он тогда будет получать свои передачи? Что тогда?» — отвечает жене российский форвард. Его одноклубник и друг также спрашивает: «что тогда?».

Следом в кадре появляются две фотографии — со свадьбы Овечкина и Шубской и из раздевалки, где запечатлены хоккеисты.

В конце видеоролика Шубская задает мужу еще один вопрос:

«И почему он постоянно у нас завтракает?» — спрашивает она.

В карьере в Национальной хоккейной лиги Овечкин забросил 730 шайб. 269 голов он оформил при помощи Бэкстрема.

12 октября Овечкин вновь приступил к тренировкам в «Вашингтоне» после того, как пропустил несколько дней из-за травмы ноги.

Like @ovi8 and @backstrom19, we believe in planning and protecting, on and off the ice. Here's to our official partnership with the NHL. #LiveMutual @NHLPA pic.twitter.com/mOTxpGebLY