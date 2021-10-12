Сборная Украины не смогла обыграть Боснию и Герцеговину в матче отбора ЧМ-2022

Сборная Украины в матче отбора ЧМ-2022 сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины (1:1).

На 15-й минуте встречи нападающий украинской команды Александр Ярмоленко открыл счет. На 77-й минуте защитник боснийцев Анель Ахмедходжич уравнял цифры на табло.

Таким образом, сборная Украины занимает вторую строчку в группе D, имея в активе девять очков. Боснийцы с семью баллами находятся на четвертом месте. Возглавляет группу сборная Франции, добывшая 12 очков. На третьем месте находятся финны, у которых восемь баллов. Замыкает группу Казахстан, который набрал три очка.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, в финальную стадию чемпионата мира, который пройдет в Катаре, напрямую выходят команды, занявшие первые места в своих группах. Сборные, расположившиеся на втором месте, проведут стыковые матчи.

Квалификация ЧМ-2022. Седьмой тур.

Украина — Босния и Герцеговина (1:1)

Голы: 1:0 — Ярмоленко, 15; 1:1 — Ахмедходжич, 77.

Ранее борная России в матче квалификации к ЧМ-2022 одержала победу над командой Словении со счетом 2:1.