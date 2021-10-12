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Овечкин пропустил из-за травмы очередную тренировку «Вашингтона»

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Amber Searls/USA TODAY Sports

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин пропустил из-за травмы очередную тренировку своей команды, сообщает журналистка Саманта Пелл в Twitter.

Овечкин пропустил занятие во второй раз подряд из-за травмы нижней части тела.

Россиянин получил повреждение во время предсезонной игры против «Филадельфии» (5:3).

В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Овечкин принял участие в 45 матчах, в которых набрал 42 (24+18) очков. В Кубке Стэнли он забросил две шайбы и отдал две результативные передачи в пяти встречах.

8 октября сборная России включила Овечкина в тройку хоккеистов, вызванных на зимние Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине. Также в список вошли вратарь «Тамба-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский и форвард «молний» Никита Кучеров.

Ранее форвард «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши высказался о травме капитана команды Александра Овечкина, полученной во время предсезонного матча НХЛ против «Филадельфии Флайерз».

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Хоккей. НХЛ
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