Колыванов: вводить молодежь в основной состав сборной России страшновато

Бывший главный тренер юношеской сборной России по футболу Игорь Колыванов высказался о победе россиян над Словений (2:1) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Он отметил, что в главную национальную команду вызвано много молодых игроков, но полностью доверять им со стороны тренерского штаба сборной было бы опрометчиво.

«Для нас каждый игрок на вес золота. У нас много перспективной молодежи, но они еще зелененькие, им расти и расти. И вводить их в основной состав немного страшновато. Вот, Захарян сегодня вышел — хороший мальчишка, очень одаренный. Но сегодня нужны были бойцы — и то же самое с Хорватией будет. Тут не до шуток будет. Но с победой наших ребят, молодцы», — сказал Колыванов «Газете.Ru».

Сборная России на выезде обыграла Словению со счетом 2:1, авторами голов в составе российской команды стали защитники Игорь Дивеев и Георгий Джикия. На данный момент сборная России возглавляет отборочную группу Н, на два балла опережая идущую второй Хорватию.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин поделился эмоциями от победы в отборочном матче к чемпионату мира по футболу 2022 года против Словении.