Мама Роналду: мой внук в 2017-м был выше Месси, это очень смешно

Мама нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду Долореш Авейру рассказала о реакции ее внука Криштиану Роналду-младшего на Лионеля Месси во время церемонии вручения «Золотого мяча» в 2017 году. Слова мамы Роналду передает Tuttosport.

«Я была с Криштианинью и сказала: «Смотри, это Месси». Тогда он ответил мне: «Это не Месси, этот человек слишком маленький». Затем мой сын подбодрил его и сказал поздороваться с Лионелем. Мой внук уже тогда был выше Месси. Это было очень смешно», – сказала Долореш.

Обладателем «Золотого мяча» — 2017 стал Роналду.

27 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Ранее мать Роналду заявила, что перед смертью хочет увидеть сына в «Спортинге».