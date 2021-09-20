Пресс-служба ЦСКА посмеялась над Федуном

Пресс-служба московского ЦСКА в своем Twitter отреагировала на победу красно-синих в матче 8 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака».
Напомним, ранее появилась информация, что владелец красно-белых Леонид Федун пообещал спартаковским фанатам обыграть армейцев.
«Когда обещал фанатам взять 3 очка против ЦСКА...» — написала пресс-служба ЦСКА, прикрепив картинку с популярным мемом.
Встреча завершилась со счетом 1:0.
Единственный мяч на 81 минуте забил Антон Заболотный.
В турнирной таблице чемпионата России красно-синие занимают седьмое место, набрав 13 оков. «Спартак» располагается на девятой строчке, имея в активе десять баллов.
В следующем туре «Спартак» встретится с «Уфой». Встреча состоится 25 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.
ЦСКА проведет поединок против «Нижнего Новгорода». Поединок состоится 27 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.
РПЛ. 8-й тур
ЦСКА — «Спартак» — 0:1
Гол: 1:0 — Заболотный, 81.
Когда обещал фанатам взять 3 очка против ЦСКА…) pic.twitter.com/0YjW4bD2aE— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 20, 2021