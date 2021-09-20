Ловчев — о нападающих сборной России: Смолов сейчас однозначно сильнее Дзюбы

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поделился мнением о словах главного тренера национальной команды Валерия Карпина о лучшем нападающем России.

«Из отечественных игроков Смолов на данный момент — лучший нападающий, без вопросов. Федор сейчас в хорошей форме.

О Дзюбе Карпин тоже правильно сказал. Все знают об их конфликте. Мне о нем сам игрок рассказывал. Карпин в него не верил, гнобил. То в Томск отправлял, то в Ростов-на-Дону. Следовательно отрицать наличие конфликта было бы глупо со стороны Валерия.

Когда Дзюба придет в нужную форму, он снова окажется в национальной команде. Сейчас он не в том состоянии. Смолов однозначно сильнее.

Заболотный, вот, например, все время на одном уровне. Иногда ему больше везет, и он забивает голы. Но в отличие от Артема, Антон — не определяющий человек», — приводит слова ветерана Telesport.

В октябре сборной России предстоит провести два матча: 8 октября дома со Словакией, 11 октября в гостях со Словенией.

Ранее экс-игрок сборной России Сергей Кирьяков заявил, что форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба нужен национальной команде в любом качестве.