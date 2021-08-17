Ян Непомнящий назвал 110-процентным пиаром контракт Моргенштерна с ММА-промоушеном

Подписание контракта между рэпером Моргенштерном и промоушеном по смешанным единоборствам Hardcore FC является исключительно пиар-акцией со стороны исполнителя. Такое мнение выразил знаменитый российский гроссмейстер, претендент на звание чемпиона мира по шахматам Ян Непомнящий.

«Думаю, что пиар в этом видится где-то на 110 процентов. Надеюсь, что никто не пострадает в этих единоборствах с его участием. Насколько я помню, недавно был бой между Флойдом Мейвезером и YouTube-блогером. Во время, в котором мы живем, интересные и необычные коллизии происходят между разными сферами жизни. А в целом, единоборства, даже в нынешнем формате — ММА, бокс, который, на мой взгляд, уходит на второй план, — это, наверное, исторически один из древнейших видов спорта. Само собой разумеется, что различные единоборства привлекают внимание людей из других сфер, которые хотят дополнительную аудиторию и дополнительную популярность», — сказал Непомнящий «Газете.Ru».

Шахматист признался, что не интересуется персоной Моргенштерна и не слышал ни одного его трека. По мнению Непомнящего, появление такого имени на музыкальном горизонте является неизбежным веянием времени, поскольку на подобных исполнителей есть спрос.

Ранее Непомнящий высказался о недавних перестановках в тренерском штабе сборной России.