Карпин ответил на вопрос о возможной встрече с Дзюбой

Наставник сборной России о футболу Валерий Карпин высказался о возможной встрече с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, передает «Чемпионат.com».

«Конечно, после прекращения совмещения стало проще, хотя бы в физическом плане. Я встречаюсь с теми, кто был на Евро. С Дзюбой? Посмотрим, может быть, а может, нет. Телефонного разговора с Дзюбой тоже не было», — сказал Карпин.

23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с Валерием Карпиным до 31 декабря 2021 года, при этом предполагалось, что он будет совмещать должности в «Ростове» и национальной команде. Позже Карпин сообщил, что не будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России. Выбор сделан в пользу национальной команды.

Ранее наставник сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, что он поговорил с тремя игроками московского «Спартака» после игры Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом» (1:2).