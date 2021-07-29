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Олимпиада 2020

Бронзовый призер Олимпиады-2020 рассказал о противостоянии «Россия против США»

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РИА «Новости»

Российский пловец Климент Колесников высказался о завоевании бронзы на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Колесников на дистанции 100 метров вольным стилем показал результат 47,44 секунды.

Золото с олимпийским рекордом выиграл американец Кейлеб Дрессел (47,02). Серебряным призером стал австралиец Кайл Челмерс (47,08).

«Ощущал ли, как раскручивается противостояние «Россия против США», «Колесников против Дрессела»? Конечно. Когда выходил на дистанцию, чувствовал это. Много было разговоров, что 100 м кролем — королевская дистанция. Не думал о том, чтобы выиграть конкретно американца. Я просто хочу побеждать. И сегодня просто боролся самим с собой. И ожидания у меня были другие.

В чем секрет Дрессела с его феноменальным стартом? Физиология.Ни у кого нет таких ног, как у него сейчас», — приводит слова Колесникова Sport24.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что россиянки выиграли серебряные медали в академической гребле на Играх-2020.

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