Булыкин рассказал, что он изменил бы в нынешнем формате РПЛ

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал проект реформы Российской премьер лиги (РПЛ), который был предложен Российским футбольным союзом (РФС) и компании Hypercube.

«Я против всяческих глобальных изменений в регламенте. Чемпионат должен оставаться целостным, как в ведущих европейских странах. Единственное, стоило бы добавить раунд плей-офф, как в Нидерландах. Никакая измененная схема не станет решением всех бед, если мы не обращаем внимание на развитие детско-юношеского футбола и коммерческую составляющую», — приводит слова Булыкина «Спорт день за днем».

Также Булыкин высказался о телеправах и зарабатывании денег на показе матчей в РПЛ.

«По этому показателю нам к Европе не приблизиться до тех пор, пока зрители не станут платить деньги за просмотр игр», — сказал бывший игрок национальной команды.

Новый формат РПЛ разрабатывала Hypercube — голландская компания, которая ранее стала автором ряда реформ в бельгийском и голландском чемпионатах. Согласно статистическим выкладкам агентства, именно они привели к росту посещаемости матчей и увеличению конкурентной борьбы. Также Hypercube разработала новый формат Лиги чемпионов.

Ранее главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин раскритиковал проект реформы РПЛ от РФС и компании Hypercube.