Болельщик получил условный срок за угрозу убийства игрока АПЛ

Сингапурского болельщика приговорили к девяти месяцам условно и 40 часам общественных работ за рассылку в Instagram угроз убийства в адрес футболиста Ниля Мопе , представляющего клуб «Брайтон энд Хоув Альбион», информирует Sky Sports.

19-летний молодой человек в 2020 году отправил несколько угрожающих сообщений нападающему. Он был возмущен увиденным по телевизору столкновением между Мопе и голкипером лондонского «Арсенала» Берндом Лено во время матча Английской премьер-лиги (АПЛ), в результате которого вратарь получил травму.

Судья приговорил молодого человека к девяти месяцам условно. Он должен соблюдать комендантский час с 10.00 вечера до 6.00 утра. Он также должен будет обратиться за психологической и психиатрической помощью.

Напомним, в том матче немецкий вратарь «Арсенала» вышел на перехват заброса, выхватил мяч, но в него врезался нападающий «Брайтона». Само столкновение было не жестким, но Бернд неудачно приземлился на ногу. Колено вратаря страшно вывернулось.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои избежал лишения водительских прав.