Российский игрок «Локомотива» перешел в «Вильярреал»

Российский игрок московского «Локомотива» Никита Иосифов подписал контракт с испанским «Вильярреалом», передает Eurostavka.

Отмечается, что соглашение рассчитано на пять лет. Хавбек перешел в испанскую команду на правах свободного агента. Для перехода в испанский клуб Иосифову осталось пройти медосмотр.

В прошлом сезоне Иосифов провел за красно-зеленых шесть матчей, но не отметился результативными действиями. Его контракт с «железнодорожниками» истекает в конце июня.

В сезоне-2020/21 «Локомотив» занял третье место в Российской премьер-лиге (РПЛ). Чемпионом России стал петербургский «Зенит». На второй строчке расположился столичный «Спартак».

Также подопечные Марко Николича стали обладателями Кубка России, обыграв в финале самарские «Крылья Советов».

Ранее «Краснодар» расторг контракт с защитником Игорем Смольниковым.