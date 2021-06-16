Финские игроки вышли на поле перед игрой с Россией в футболках в поддержку Эриксена

Футболисты сборной Финляндии вышли на разминку перед матчем второго тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 против команды России в футболках в поддержку датского полузащитника Кристиана Эриксена.

«Поправляйся, Кристиан», — написано на футболках.

12 июня в рамках первого тура группового этапа Евро-2020 команды провели очную встречу. На 43-й минуте игры у Эриксена остановилось сердце, после чего он упал на газон. Представителям медицинского штаба датской сборной удалось реанимировать спортсмена, затем он был госпитализирован. В настоящее время он находится в больнице Копенгагена.

Через полтора часа после инцидента матч между сборными Дании и Финляндии был возобновлен. Финские игроки, забив единственный мяч, одержали победу над датчанами. Лучшим игроком матча был признан Эриксен.

Встреча второго тура между сборными России и Финляндии пройдет в Санкт-Петербурге 16 июня. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 16.00 мск.

Ранее тренерский штаб сборной Финляндии определился со стартовым составом на матч против команды России.