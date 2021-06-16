Финские игроки вышли на поле перед игрой с Россией в футболках в поддержку Эриксена

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Игроки сборной Финляндии во время разминки перед началом матча группового этапа чемпионата Европы по... Игроки сборной Финляндии во время разминки перед началом матча группового этапа чемпионата Европы по...
Игроки сборной Финляндии во время разминки перед началом матча группового этапа чемпионата Европы по...
Станислав Красильников/ТАСС

Футболисты сборной Финляндии вышли на разминку перед матчем второго тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 против команды России в футболках в поддержку датского полузащитника Кристиана Эриксена.

«Поправляйся, Кристиан», — написано на футболках.

12 июня в рамках первого тура группового этапа Евро-2020 команды провели очную встречу. На 43-й минуте игры у Эриксена остановилось сердце, после чего он упал на газон. Представителям медицинского штаба датской сборной удалось реанимировать спортсмена, затем он был госпитализирован. В настоящее время он находится в больнице Копенгагена.

Через полтора часа после инцидента матч между сборными Дании и Финляндии был возобновлен. Финские игроки, забив единственный мяч, одержали победу над датчанами. Лучшим игроком матча был признан Эриксен.

Встреча второго тура между сборными России и Финляндии пройдет в Санкт-Петербурге 16 июня. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 16.00 мск.

Ранее тренерский штаб сборной Финляндии определился со стартовым составом на матч против команды России.