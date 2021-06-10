Черчесов отверг мысли о приближающейся пенсии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о своем отношении к Австрии. Его слова передает Sport24.

По его мнению, национальная команда тренируется в Нойшифте не из-за особой любви к этому месту, а из-за идеальных условий для подготовки.

«Я не планирую пока завершать тренерскую карьеру, поэтому и о пенсии вообще не думаю. Ситуация подскажет, как нужно поступить.

Программу подготовки к предстоящему Евро-2020 мы выполнили на все сто процентов», — сказал специалист.

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Встреча со сборной Бельгии станет для российской команды первой на этом турнире. Матч пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.

Также на групповом этапе Евро-2020 коллектив Станислава Черчесова сыграет со сборными Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

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