16 российских болельщиков задержаны перед матчем с Болгарией

В эти минуты продолжается контрольный матч между Россией и Болгарией.

Telegram-канал «Мутко против» сообщает, что перед встречей были задержаны 16 российских болельщиков. Они обвиняются по различным административным статьям и доставлены в местный отдел МВД.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка. Сейчас идет 38-я минута встречи. Счет пока не открыт.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии (Санкт-Петербург, 12 июня), Финляндии (Санкт-Петербург, 16 июня) и Дании (Копенгаген, 21 июня).

Чемпионат Европы должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

Ранее «Зенит» посмеялся над Киркоровым, который перепутал Фернандеса и Оздоева.