Акционеры «Спартака» больше не требуют с Газизова 88 млн рублей

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, 2018 год Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, 2018 год
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, 2018 год
РИА «Новости»

Акционеры «Спартака» больше не требуют с бывшего генерального директора московского клуба Шамиля Газизова 88 млн рублей, заявил адвокат экс-функционера красно-белых Артур Егиян, комментируя итоги судебного заседания, на котором рассматривался иск акционерного общества «Капитальные активы» к клубу и управленцу.

«Заседание перенесли на 29 июня. Сегодня рассматривались определенные процессуальные вопросы, необходимые для подготовки дела к разбирательству. В частности, истец уточнил исковые требования: они больше не требуют взыскать около 88 миллионов. Теперь они только оспаривают условия о выходном пособии и соответствующее решение совета директоров», — цитирует Егияна «Чемпионат.com».

Ранее Арбитражный суд Москвы принял к производству иск «Капитальных активов» к «Спартаку» и Газизову на сумму 88,3 млн рублей. Сообщалось, что иск акционера связан с выплатой менеджеру выходного пособия.

Газизов до прихода в «Спартак» долгое время работал в «Уфе». На пост генерального директора красно-белых его назначили летом прошлого года. Спустя несколько месяцев управленец покинул клуб, а затем вернулся в «Уфу». В настоящее время занимает должность гендиректора уфимцев.

Ранее сообщалось, что Газизов не имеет претензий к «Спартаку».