Отчисленная из российской сборной Загитова приехала на базу в Новогорск

Российская фигуристка Алина Загитова, которая не попала в состав сборной России на сезон-2021/22, приехала на базу национальной команды в Новогорск.

В своем Instagram спортсменка выложила видео, на котором она гуляет по стадиону вместе со своей собакой.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что Загитова имеет полное право тренироваться в Новогорске.

«Алина имеет полное право тренироваться в Новогорске. Для этого ей не обязательно находиться в списках сборной команды России. Алина, как и Женя Медведева, имеет все возможности для подготовки», — передает слова Горшкова РИА «Новости».

На Олимпиаде 2018 года Загитова завоевала золото в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Россиянка является победительницей чемпионата мира-2019 в японской Сайтаме, обладательницей золота первенства Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. Сейчас спортсменка занимается своим образованием и одновременно учится в двух ВУЗах — в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ).

Ранее сообщалось о том, что Загитова выступит со специальной программой в Токио.