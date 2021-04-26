Нападающий «Спартака» Ларссон отреагировал на слухи об интересе «Вест Хэма» и «Боруссии»

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал информацию СМИ, согласно которой к нему проявляют интерес лондонский «Вест Хэм» и дортмундская «Боруссия».

«Всегда приятно, когда твое имя упоминается в контексте таких больших клубов, но я не хочу об этом говорить. Я должен обсудить свое будущее с клубом. Посмотрим, захотят ли меня продать или предпочтут оставить. Если поступит привлекательное предложение, нужно будет его выслушать и рассмотреть. Но я также очень хорошо преуспеваю и в «Спартаке», — цитирует Ларссона Fotbollskanalen.

Накануне «Спартак» одержал победу над ЦСКА, единственный мяч на 52-й минут забил форвард красно-белых Джордан Ларссон. После этого успеха подопечные Доменико Тедеско закрепились на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. За три тура до финиша чемпионата они на два балла отстают от идущего вторым «Локомотива» и на восемь – от лидирующего «Зенита».

Ларссон перешел в «Спартак» в 2019 году. В нынешнем сезоне 23-летний форвард принял участие в 26 матчах РПЛ, забил 13 голов и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что экс-арбитр ФИФА заявил, что в эпизоде с Ахметовым хватило бы желтой карточки.