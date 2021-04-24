Игрок «Ювентуса» рассказал об угрозах ФИФА и УЕФА

Защитник туринского «Ювентуса» Данило обвинил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международную федерацию футбола (УЕФА) в попытках запугать игроков Суперлиги.

По мнению спортсмена, создатели нового турнира приняли проект, потому что увидели необходимость некоторых изменений в футболе.

«Пандемия коронавируса затронула все стороны жизни. Думаю, что если бы УЕФА действительно беспокоился о футболистах, они бы не заставили нас так много путешествовать в разгар пандемии и не заставили бы нас так много играть в этот трудный год.

Мне как футболисту было совсем неприятно, когда мне угрожали УЕФА и ФИФА», — цитирует Данило Football Italia.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), а 21 апреля Суперлигу покинули мадридский «Атлетико» и миланский «Интер».

Ранее глава УЕФА Александер Чеферин обвинил в предательстве создателей Суперлиги.