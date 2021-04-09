Зидан: не хочу, чтобы это было последнее «класико» Месси

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан перед субботним «класико» с «Барселоной» дал интервью испанским СМИ, в котором выразил надежду, что Лионель Месси останется в каталонском клубе.

«Не хочу, чтобы для Месси это было последнее «класико». Пускай остается в «Барселоне». Ему там хорошо, и для Примеры будет лучше, если он никуда не уйдет. Мы знаем, что это за футболист. Он может не забивать, но все равно оставаться тем же игроком», — приводит слова Зидана Marca.

После завершения сезона-2019/20 Месси заявил о желании покинуть «Барселону», однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере €700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года.

Матч 30-го тура испанской Примеры «Реал» — «Барселона» состоится 10 апреля в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Зидан гордится игроками «Реала» после победы над «Ливерпулем».