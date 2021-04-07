Зидан гордится игроками «Реала» после победы над «Ливерпулем»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что гордится своими футболистами после первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», передает испанское издание Marca.

Встреча завершилась победой подопечных Зидана со счетом 3:1. Дубль в этой встрече оформил Винисиус Жуниор, отличился также Марко Асенсио. Единственный гол «Ливерпуля» оформил египетский нападающий Мохамед Салах.

«Победа радует, но в целом ощущения смешанные. Мы провели отличный матч, но испытывали сложности в начале второго тайма. Я горжусь каждым игроком. Но впереди ответный матч», — заявил специалист.

Примечательно, что в последний раз команды встречались в 2018 году в финале самого престижного еврокубкового турнира. Тогда подопечные Зинедина Зидана также одержали победу со счетом 3:1.

Ответный матч пройдет 14 апреля в Ливерпуле, а 10 числа подопечные Зидана сразятся в чемпионате Испании с «Барселоной».

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» не проигрывает во всех турнирах на протяжении 12-ти поединков.