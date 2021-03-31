Сборная Италии нанесла поражение Литве в матче отборочного этапа ЧМ-2022

Сборная Италии нанесла поражение команде Литвы в матче третьего тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Встреча, прошедшая в Вильнюсе на стадионе «ЛФФ», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Стефано Сенси и Чиро Иммобиле.

После трех туров сборная Италии, набрав девять очков, занимает первое место в турнирной таблице группы C. Литва (0) располагается на последней, пятой строчке.

Второе место в группе занимает Швейцария (6), дальше идут Северная Ирландия (1) и Болгария (1).

В следующем туре Италия примет Болгарию, а Литва дома сыграет с Северной Ирландией. Обе встречи пройдут 2 сентября.

Ранее сообщалось, что сборная Испании одержала победу над командой Косово в матче третьего тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Футбол. Чемпионат мира — 2022. Отборочный этап. Группа C. 3-й тур

Литва — Италия — 0:2

Голы: 0:1 — Сенси, 47; 0:2 — Иммобиле, 90+4' (пенальти).