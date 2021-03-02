Финский лыжник Мяки отреагировал на оскорбление Губерниева в адрес его отца

Финский лыжник Йони Мяки высказал об оскорблении российского комментатора Дмитрия Губерниева в адрес его отца.

После командного спринта на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе, на котором финны опередили россиян и заняли второе место, отец Мяки заявил, что ему приятно «снять скальп с русских во второй раз». В ответ Губерниев сказал, что «отец Йони Мяки — чудила» (в оригинале использовано более грубое слово. — прим. «Газеты.Ru»).

«Да, да, мне это передали. Однако меня не удивляет, что подобное идет из этой страны. Оттуда я уже получал яркие сообщения после Лахти. Очень жаль. Это низко. Нормально, если дерьмо будут лить мне на голову. Но то, что достается и моему отцу, ненормально», — цитирует Мяки Ilta-Sanomat.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта.

Ранее финские журналисты назвали российского лыжника Глеба Ретивых «русской черепахой».