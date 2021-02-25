Месси попросил футболку у вратаря «Эльче», которому забил дважды
Игорь Игнатов
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оформил дубль в матче перенесенного 1-го тура чемпионата Испании с «Эльче» (3:0).
После игры шестикратный обладатель «Золотого мяча» подошел к вратарю соперника Эдгару Бадии и подарил ему свою футболку. Голкипер «Эльче» очень удивился, что Месси попросил взамен его игровую майку, и получилась забавная ситуация.
Видео эпизода доступно в Twitter.
Ранее сообщалось, что Месси установил новый рекорд «Барселоны».
Finaliza el partido y atención al detalle de #Messi. El argentino convierte dos goles a #Badia, arquero del Elche y al finalizar intercambian camisetas pero Messi le pide a Badia su camiseta!!@10delBarca #fcblive pic.twitter.com/4bJLzQgFhJ— Tomas Topelberg (@tomastopelberg) February 24, 2021