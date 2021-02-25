Месси попросил футболку у вратаря «Эльче», которому забил дважды

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оформил дубль в матче перенесенного 1-го тура чемпионата Испании с «Эльче» (3:0).

После игры шестикратный обладатель «Золотого мяча» подошел к вратарю соперника Эдгару Бадии и подарил ему свою футболку. Голкипер «Эльче» очень удивился, что Месси попросил взамен его игровую майку, и получилась забавная ситуация.

Видео эпизода доступно в Twitter.

Ранее сообщалось, что Месси установил новый рекорд «Барселоны».