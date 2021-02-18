Форвард «Спартака» Соболев восстановился после травмы

Форвард московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев восстановился после травмы. Об этом сообщает «СЭ».

По словам наставника красно-белых Доменико Тедеско, нападающий готов помочь команде в матче 1/8 финала Кубка России против столичного «Динамо».

Напомним, что Соболев повредил ногу в контрольном матче против «Риги» на тренировочном сборе в Дубае 7 февраля.

Ранее Доменико Тедеско раскрыл детали возможного возвращения нападающего амстердамского «Аякса» Квинси Промеса.