Роналду нанес всего один удар в матче «Ювентуса» с «Порту»

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не смог проявить себя в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с португальским «Порту».

Встреча завершилась поражением итальянской команды со счетом 2:1.

Роналду за весь поединок нанес всего один удар по воротам соперника — на 50-й минуте мяч после его удара попал в руки к вратарю «Порту» Агустину Марчесину.

Всего в нынешнем сезоне португальский форвард сыграл в пяти матчах Лиги чемпионов, в которых забил четыре мяча.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» уступил «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.