Карацев — о своих результатах на Australian Open: это невероятно

Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал свой прорыв на Открытом чемпионате Австралии — 2021.

Этот розыгрыш Australian Open стал для 27-летнего Карацева дебютным в основной сетке турнира «Большого шлема». В четвертьфинале россиянин обыграл Григора Димитрова.

«Четыре месяца назад я занимал 160-ю строчку в рейтинге или около того. К концу 2020 года я хотел войти в топ-100. Этого не случилось. Так что моей целью было попадание в топ-100. Я старался не обращать внимания на все, что происходит вокруг. Я двигался вперед от матча к матчу. Конечно, это невероятно», — цитирует Карацева Twitter Tennis Majors.

На следующей неделе Карацев войдет в топ-50 рейтинга.

Ранее сообщалось, что Карацев на Australian Open — 2021 заработал больше, чем за всю карьеру.

