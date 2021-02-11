Рудковская высказалась о победе сына на турнире по фигурному катанию

Продюсер Яна Рудковская высказалась о победе сына Александра на турнире по фигурному катанию «Февральские узоры».

Супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко заявила, что победа принесла ей позитивные эмоции, однако сыну необходимо лучше кататься, так как у него была ошибка на каскаде.

«Радоваться можно, когда все чисто, а он немного осторожничал. Довольны, что были хорошие вращения, что сделал двойной флип. Он может больше. С его фамилией у него нет права на ошибку», — цитирует Рудковскую «Спорт-Экспресс».

Продюсер отметила, что Александр катается на тренировках лучше, поэтому от него ждут еще больших результатов.

Ранее сын Плющенко прокомментировал свою победу на турнире.