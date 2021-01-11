Фигуристы Степанова и Букин рассказали о своих отношениях в жизни

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин рассказали о своих отношениях в жизни, передает Sport24.

«Мы не являемся парой в жизни. Странно, когда люди снова об этом спрашивают. Те, кто давно следит за нами, знают, что мы не являемся парой», — сказал Букин.

«Болельщики нам пишут и спрашивают: «Ну почему вы не вместе?» Это очень мило. Значит, у нас появляются новые фанаты», — отметила Степанова.

Ранее Татьяна Тарасова отреагировала на перенос финала Кубка России в Москву.