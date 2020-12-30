Ягудин назвал способ, которым он хочет умереть
Андрей Черников
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Экс-фигурист Алексей Ягудин в интервью Telesport назвал способ, которым он хочет умереть.
Недавно мне предсказали, что я на озере или речке прыгаю тулуп последний в своей жизни — и под лед», — сказал Ягудин.
Напомним, фигурист раньше говорил, что хотел бы умереть, замерзнув с бутылкой пива в руках на севере России, либо под колесами фуры.
Ранее Ягудин оценил выступление Валиевой на чемпионате России.