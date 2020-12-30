Ягудин назвал способ, которым он хочет умереть

Экс-фигурист Алексей Ягудин в интервью Telesport назвал способ, которым он хочет умереть.

Недавно мне предсказали, что я на озере или речке прыгаю тулуп последний в своей жизни — и под лед», — сказал Ягудин.

Напомним, фигурист раньше говорил, что хотел бы умереть, замерзнув с бутылкой пива в руках на севере России, либо под колесами фуры.



Ранее Ягудин оценил выступление Валиевой на чемпионате России.