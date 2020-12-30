Матыцин подарил мальчику с ДЦП горные лыжи

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин подарил 10-летнему Никите Менюшкову горные лыжи и горнолыжные ботинки, передает пресс-служба Минспорта России.

Стоит отметить, что Никита болен ДЦП. В 2018 году он занял четвертое место на Всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту для детей с ограниченными возможностями здоровья «Старты мечты».

Следуя примеру Никиты, горными лыжами стала заниматься вся семья — мама, папа, дедушка и старшая сестра.

«Такие ребята, как Никита, являются очень целеустремлёнными. У них нет ограничений. Они пример для людей, у которых нет ограничений», — сказал Матыцин.

Ранее Матыцин прокомментировал запрет госслужащим посещать международные соревнования.