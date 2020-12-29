Мазепин назвал имя любимого гонщика «Формулы-1»

Российский пилот «Формулы-1» Никита Мазепин признался, что его любимым гонщиком является британец Льюис Хэмилтон.

«Он сумел создать вокруг себя намного больше, чем круги и гонки. Он разносторонний гонщик», — сказал Мазепин в эфире «Матч ТВ».



Напомним, в следующем сезоне россиянин будет выступать за «Хаас».



Ранее Мазепин прокомментировал скандал из-за откровенного видео со своим участием.