Мазепин назвал имя любимого гонщика «Формулы-1»
Андрей Черников
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Российский пилот «Формулы-1» Никита Мазепин признался, что его любимым гонщиком является британец Льюис Хэмилтон.
«Он сумел создать вокруг себя намного больше, чем круги и гонки. Он разносторонний гонщик», — сказал Мазепин в эфире «Матч ТВ».
Напомним, в следующем сезоне россиянин будет выступать за «Хаас».
Ранее Мазепин прокомментировал скандал из-за откровенного видео со своим участием.