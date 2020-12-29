Некоторые клубы не согласны на перенос 21-го тура РПЛ

Некоторые клубы не согласны на перенос 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «РБ Спорт».

Напомним, главный тренер сборной России Станислав Черчесов хочет перенести тур, чтобы у национальной команды было больше времени на подготовку к отборочным матчам к чемпионату мира.

Одни клубы согласились перенести встречи на апрель, но другие призывают сыграть в назначенные сроки.

24 марта Россия сыграет с Мальтой. 27 марта команда Черчесова встретится со словенцами, а 30-го — со словаками.

Ранее Максим Калиниченко сравнил достижения России и Украины на чемпионатах мира.