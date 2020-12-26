Экс-вратарь сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили считает Акинфеева лучшим вратарем 2020 года, передает «Чемпионат.com».

«Хотелось бы назвать молодых в лице Максименко и Сафонова, но не поворачивается язык. Я назову Игоря Акинфеева. Он единственный вратарь, который играет ровно и без ляпов», — сказал Кавазашвили.

Напомним, в текущем сезоне Акинфеев провел 25 матчей, пропустив 25 мячей.



Ранее Акинфеев отреагировал на слухи о выдвижении в Госдуму.