ЦСКА в третьем еврокубковом сезоне подряд занял последнее место в группе

10 декабря завершился групповой этап Лиги Европы.

Столичный ЦСКА занял четвертое место в группе, в которой также играли загребское «Динамо», нидерландский «Фейеноорд» и австрийский «Вольфсберг». Подопечные Виктора Гончаренко смогли набрать три очка.

В прошлом сезоне красно-синие также заняли последнее место в группе ЛЕ, набрав 5 баллов. Тогда москвичи пропустили вперед болгарский «Лудогорец», венгерский «Ференцварош» и испанский «Эспаньол».

В сезоне-2018/19 ЦСКА играл в Лиге чемпионов. Армейцев опередили чешская «Виктория Пльзень», итальянская «Рома» и мадридский «Реал».



Ранее Гончаренко объяснил причину неудачного выступления в ЛЕ.