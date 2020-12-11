Президент РФС высказался о скандальном интервью Черчесова

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о скандальном интервью наставника сборной России по футболу Станислава Черчесова, передает «Чемпионат.com».

Напомним, специалист отметил, что «бездарный» Антон Заболотный лучше, чем «талантливый» игрок ЦСКА Федор Чалов.

«Понятно, чем руководствовался Станислав Саламович, когда критиковал игроков. Может, это получилось спонтанно. Он переживает за результат. Для него небезразличны игроки», — сказал Дюков.

Также Дюков отметил, что критика, которая прозвучала из уст Черчесова, была направлена на то, чтобы придать импульс для развития игроков.

Ранее шоумен Дмитрий Позов записал обращение к Черчесову после их конфликта.