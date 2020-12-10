Генич не верит в победу «Спартака» в РПЛ
Андрей Черников
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Футбольный комментатор Константин Генич заявил, что не верит в победу московского «Спартака» в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «РБ-Спорт».
Напомним, в турнирной таблице красно-белые делят первую строчку с петербургским «Зенитом», набрав по 35 очков. На третьем месте идет столичный ЦСКА, который имеет в активе 33 балла.
«По игре мне нравится ЦСКА, несмотря на отсутствие результата. «Зенит» недосчитался очков, хотя были моменты, надо было реализовывать. Кажется, что «Спартак» не дотянет до чемпионства», — сказал Генич.
Ранее форвард «Спартака» Александр Соболев приступил к занятиям после операции.