Генич не верит в победу «Спартака» в РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич заявил, что не верит в победу московского «Спартака» в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «РБ-Спорт».

Напомним, в турнирной таблице красно-белые делят первую строчку с петербургским «Зенитом», набрав по 35 очков. На третьем месте идет столичный ЦСКА, который имеет в активе 33 балла.

«По игре мне нравится ЦСКА, несмотря на отсутствие результата. «Зенит» недосчитался очков, хотя были моменты, надо было реализовывать. Кажется, что «Спартак» не дотянет до чемпионства», — сказал Генич.

Ранее форвард «Спартака» Александр Соболев приступил к занятиям после операции.