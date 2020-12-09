Футболист московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес рассказал о возможном переезде в Европу, передает «Комсомольская правда».

По словам футболиста, ему уже 30 лет, а это значит, что уже слишком поздно уезжать в Европу. Фернандес отмечает, что пару лет назад, возможно, стоило попробовать уехать в Испанию, но не сложилось.

«Я счастлив в ЦСКА. Благодарен моему клубу за все, что он сделал для меня. Больше скажу – хочу, чтобы ЦСКА был моей последней командой, и не хочу играть больше ни в каком другом клубе», — добавил он.

Марио Фернандес перешел в ЦСКА в 2012 году из бразильского «Гремио».

Ранее защитник ЦСКА и сборной России рассказал о своем отношении к Путину.