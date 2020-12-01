«Локомотив» потерпел поражение от «Зальцбурга» в матче Лиги чемпионов

Московский «Локомотив» потерпел поражение от «Ред Булл Зальцбурга» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в столице России, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. На 28-й минуте отличился Мергим Бериша, а в концовке первого тайма немец оформил дубль. На 79-й минуте полузащитник «железнодорожников» Антон Миранчук сократил отставание, реализовав 11-метровый удар, но спустя две минуты Карим Адейеми восстановил разницу в счете.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После пяти туров «Зальцбург» с четырьмя очками занимает третье место в турнирной таблице группы A. «Локомотив» (3) располагается на последней, четвертой, строчке.

В заключительном туре группового этапа австрийский клуб примет мадридский «Атлетико», а «Локомотив» на выезде встретится с мюнхенской «Баварией».

Ранее «Локомотив» и «Зальцбург» объявили составы на матч Лиги чемпионов.

Футбол. Лига чемпионов. Группа A. 5-й тур

«Локомотив» (Москва, Россия) — «Ред Булл Зальцбург» (Зальцбург, Австрия) — 1:3

Голы: 0:1 — Бериша, 28; 0:2 — Бериша, 41; 1:2 — Миранчук, 79 (пенальти); 1:3 — Адейеми, 81.