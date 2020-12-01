Газзаев возмущен разговорами о потенциальной отставке Черчесова

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Валерий Газзаев прокомментировал возможную отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, подобные разговоры в контексте неудачной игры против национальной команды Сербии вызывают недоумение.

«Нужно уметь извлекать уроки из неудач и двигаться дальше. Это тоже часть футбола.

Вместо того, чтобы обвинять друг друга, в тяжелые эпизоды необходимо сплотиться. Разговоры про уход Черчесова выдуманы недалекими людьми и являются полнейшими глупостями», — сказал Газзаев.

Ранее сообщалось, что главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».