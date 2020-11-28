Туктамышева: после победы на этапе Гран-при произошел всплеск заказов моей одежды

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в интервью «Газете.Ru» рассказала о собственной линейке одежды «Empress Wear», которую она выпустила осенью 2020 года.

«Я вложила туда душу. Это самое главное. Все как-то медленно, постепенно развивалось, и я поняла, что надо пробовать, пока молодая. А дальше будь что будет.

Вообще я начинала работать с человеком, который имеет опыт в этом вопросе, но затем поняла, что лучше сделать все самой, чтобы понимать больше этот бизнес. А если бы за меня делали всю работу, то я бы не смогла погрузиться в нее полностью и понять, как все устроено.

В итоге мы стали с подругой разрабатывать линейку, дизайн, — так и пошло дело. Я вносила корректировки в эскизы, все выбирала. Изначально понимала, что первыми должны выйти самые ходовые вещи (сейчас в онлайн-магазине есть худи, футболки и штаны. — «Газета.Ru»). Все делалось полностью под моим руководством.

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