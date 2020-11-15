Главный тренер сборной Франции прокомментировал победу над сборной Португалии

Сборная Франции обыграла национальную команду Португалии в матче пятого тура Лиги наций.

Встреча прошла на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась со счетом 1:0.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал результат игры, передает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По словам тренера, с учетом силы сборной Португалии, прошедший матч является одним из лучших матчей национальной команды Франции за последнее время. Дешам отмечает, что его подопечные продемонстрировали силу духа и доказали свою состоятельность.

«Мы очень довольны, что добились цели и выиграли группу. Мы доказали, что сборная Франции — великая команда», — сказал он.

Напомним, что сборная Франции обеспечила себе путевку в финальный турнир Лиги наций.

Ранее сообщалось, что УЕФА не планирует переносить Евро-2020 в Великобританию.