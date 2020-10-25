Щербакова заявила о желании реабилитироваться после короткого проката

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова прокомментировала свой неудачный прокат в короткой программе на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи, передает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Спортсменка не смогла чисто исполнить каскад во время программы, что лишило ее первого места. Она идет второй, набрав 77,47 балла.

«После ошибки у меня все мысли были только о том, чтобы не подавать вида и доделать все элементы до конца, чтобы не испортить впечатление от оставшейся программы. Сейчас у меня одно желание — реабилитироваться в воскресенье», — заявила Щербакова.

Произвольную программу в Сочи женщины продемонстрируют 25 октября. Начало прокатов в 17.30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Ягудин заявил о нюансах в соперничестве среди женщин в фигурном катании.