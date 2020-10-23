Во взвешивании Хабиба могла быть допущена ошибка

Тренер Майк Дольче на своем YouTube-канале заявил о том, что во взвешивания бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова была допущена ошибка.

Специалист утверждает, что во время процедуры взвешивания оплошность допустил сотрудник UFC, а Хабиб не вписался в легкую весовую категорию. Также Дольче отметил, что Хабиб не несет за это ответственность.



24 октября россиянина проведет поединок против Джастина Гэтжи.

Ранее Ирина Роднина пожелала победы Хабибу в поединке против Гэтжи.