Медведева рассказала, как проходит ее восстановление после травмы
Андрей Черников
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Фигуристка Евгения Медведева рассказала, как проходит ее восстановление после травмы.
Напомним, спортсменке диагностировали защемление нерва между двух позвонков в спине.
«Я ожидала восстановление быстрее. Мне сейчас разрешено выходить на лед. Я периодически даже прыгаю, но совсем не каждый день. Выхожу скользить совсем не подолгу — где-то по часу в день», — сказала Медведева в сюжете Первого канала.
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