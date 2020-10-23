Фигуристка Евгения Медведева рассказала, как проходит ее восстановление после травмы.

Напомним, спортсменке диагностировали защемление нерва между двух позвонков в спине.

«Я ожидала восстановление быстрее. Мне сейчас разрешено выходить на лед. Я периодически даже прыгаю, но совсем не каждый день. Выхожу скользить совсем не подолгу — где-то по часу в день», — сказала Медведева в сюжете Первого канала.



Ранее Ирина Слуцкая назвала фаворитку сочинского этапа Кубка России по фигурному катанию.