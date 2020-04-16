Форвард «Реала» даст показания в прокуратуре Белграда

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Сербский нападающий мадридского «Реала» Лука Йович в скором времени даст показания в прокуратуре Белграда, сообщает Mundo Deportivo.

Вызов футболиста в прокуратуру связан с тем, что некоторое время назад Йович вернулся из Испании в Сербию, однако не стал соблюдать режим карантина и отправился гулять по Белграду.

Примечательно, что ситуацию прокомментировал даже президент Сербии Александр Вучич, который отметил, что если игрок еще раз покинет свой дом, то будет взят под арест.

Возможное наказание Йовича варьируется от штрафа в размере 1275 евро до трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Игорь Акинфеев назвал самоизоляцию «очень важной историей».