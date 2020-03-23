Бутырская: в Москве не спрятаться от коронавируса
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Чемпионка мира и Европы по фигурном катанию Мария Бутырская прокомментировала ситуацию с коронавирусом, передает Sport24.
«Мне становится страшно, когда я слушаю новости. Мы такого не переживали, у нас это впервые в жизни. Жестко, когда все отменяется. В Москве не спрятаться от коронавируса. Хочется верить, что все это раздуто», — заявила Бутырская.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 15 тысяч человек, 100 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 350 тыс.
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